擬資助居大灣區港人 港深醫院求診

【本報訊】因應愈來愈多港人在內地居住，港府醫療衞生部門昨日公布，計劃在下月推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓居住於大灣區、並已預約醫管局門診的香港市民，可於香港大學深圳醫院（港深醫院）接受資助診症服務，以尋求更有效方式支援居於大灣區的香港市民的醫療需要。

醫療衞生部門表示，新冠疫情期間，已推出了類似的特別支援計劃，讓居住在廣東省的醫管局慢性病患者，可到港大深圳醫院接受資助覆診服務；計劃推出以來反應正面，根據統計截至2月底，已為近1.32萬人安排超過6.56萬次診症預約，涉及開支約3,150萬元。因此港府建議先導計劃，可緊接在原本的特別支援計劃，在5月9日屆滿後推出，首階段將會運作至明年3月底。

合資格可獲2000元人民幣 根據計劃，每名合資格病人的帳戶會獲存入2,000元人民幣，超出資助額的費用就要由病人承擔。至於病人的醫療紀錄，會在病人同意下互通，讓港大深圳醫院醫護人員提供適切服務。港府醫療衞生部門、醫管局和院方將組成委員會，並成為先導計劃的管治機構，負責監督先導計劃和審視主要風險範疇。部門預料，先導計劃有助分析及評估居於大灣區的港人在內地的求醫習慣，以期研究如何更有效照顧在內地生活，特別是居於大灣區的香港市民的醫療需要；亦會繼續研究擴展長者醫療券於大灣區的適用醫療機構，或以醫療券資助居於大灣區的長者購買內地醫療保險等措施。

醫療衞生部門將會明日到立法會衞生事務委員會會議向委員交代詳情，並徵詢議員對先導計劃的意見，稍後再向立法會財務委員會申請批准，修訂特別支援計劃原先核准項目的承擔額的適用範圍，以供先導計劃使用。