流感高峰睇急症要等8句鐘 日均6000人排餐懵

公立醫院急症室長期需應付大量求診患者，惟近日輪候急症室時間更已達到逾8小時的驚人數字，情況令人擔憂。醫院管理局表示，近日每日於急症室求醫約有6,000人次，而輪候時間超出8小時。有急症科主管更指出，一些醫院內科病床使用率已超過100%至110%，希望一些非緊急的病人前往私家診所求診，以減輕公立醫院急症室的負擔。該主管又建議，現正值流感高峰期，市民需注意個人健康。

醫管局指，近期每天前往公立醫院急症室求醫約有6,000人次，周末期間求醫人次就更多。局方又指，有數間醫院的急症室患者需輪候超過8小時，而較為非緊急患者的輪候時間更長。而多間公立醫院的急症室求診數字有所上升，截至昨日下午1時30分，至少4間公立醫院急症室的輪候時間超出8小時，包括北區醫院、東區醫院、屯門醫院和沙田威爾斯醫院。

內科逼爆 籲輕症去私家 東區醫院急症科署理部門主管蕭粵中指出，有不少患者在過去兩周前往急症室求醫。他又稱，縱使長假期已過，惟求醫人數仍持續處於高位；而部分醫院的內科病床使用率已超出100%，甚至超過110%，有少數病人要輪候超過8小時，才可使用病房。

蕭補充，過去一周前往急症室求診的流感患者上升約15%，建議部分輕症患者可前往普通科門診或到私家診所求診，則有助預留資源給緊急患者。他強調，個別情況較嚴重的患者，例如出現呼吸困難、肺炎等，則應到急症室求醫。

他又提醒，現時正值流感高峰期，市民應注意衞生，特別在人流較多的地點，宜佩戴口罩，又建議市民接種流感疫苗。