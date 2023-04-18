爆腸鼻及合胞病毒 小欖醫院15病人3職員中招

【本報訊】小欖醫院繼爆發甲型流感後，再出現群組感染腸鼻病毒及呼吸道合胞體病毒。院方昨公布，該院兩個嚴重智障科病房分別自上周一及二（10日及11日）起，共有15名病人及3名職員確診腸鼻病毒及呼吸道合胞體病毒，其中一名職員已康復上班、兩名正休假，其餘病人需隔離治療。有關病房已暫停接收新症，並實施有限度探訪。

其中一個涉事病房為嚴重智障科男病房，自上周一起已經先後有9名49至68歲的病人，以及一名職員出現呼吸道感染徵狀。測試結果均驗出帶有呼吸道合胞體病毒。有關病人現正接受隔離治療，情況穩定。至於該名職員現正休假。

部分病人接受隔離 另一涉事的嚴重智障科一個女病房自上周二（11日）起，先後有6名38至72歲病人，及兩名職員出現呼吸道感染徵狀。經測試後驗出腸及鼻病毒，有關病人現正接受隔離治療，情況穩定。其中一名職員現正休假，另外一名職員已康復上班。上述個案已呈報醫管局及衞生防護中心，院方已根據既定指引加強感染控制措施，並會繼續緊密監察有關病房病人的健康情況。