廣華部分重建 急症室擴大近3倍

【本報訊】廣華醫院歷史悠久，不少建築物需重建。廣華醫院昨表示，該院第一期的新大樓重建計劃正陸續進行收樓步驟、內部裝修等工作，預計完成兩期重建後，可增加10間手術室、增設8間X光室、一間磁力共振掃描室和一間心導管檢查室等。而新急症室會於下月31日7時半正式運作。廣華醫院行政總監鄧錦成表示，舊急症室會等到最後一位病人離開才停止運作。

重建後的第一期新大樓樓高17層及有兩層地庫，總樓面面積增至約14.5萬平方米，而急症室面積將擴大2.6倍，增至6,400平方米，並增加40張急症病床和流感徵狀隔離區域，鄧認為可減少病人輪候時間。該醫院原有56張隔離病床，而新大樓則擴充至超過60張，需要時也可將其他病床轉為負壓模式，最多能提供逾150張隔離病床。

將成首間5G網絡醫院 院方又指，該院又借重建的機會引入多項科技，包括鋪設5G網絡，成為醫管局豁下第一間全院提供5G網絡的醫院。院方補充，目前該院正籌備第二期重建工程向立法會申請撥款，預計今年下半年展開第二期拆卸及下層結構工程，完成第一、二期重建後，該院的樓面面積將增至27.2萬平方米，較原本11.4萬平方米擴大逾50%。