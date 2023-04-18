港增196宗核檢確診 印度新變種入侵

專家：重症率不高 口服藥仍有效 本港昨新增196宗核酸檢測確診個案、3名新冠患者離世。自今年1月30日起計，累計檢測確診個案10,955宗，162死。有專家指，本地數個檢測樣本中，驗出近期在印度肆虐的Omicron變種病毒Arcturus（XBB.1.16），估計是外地傳入，但目前似乎沒在本港擴散，毋須擔心本地疫情會復燃。

印度爆發新冠新變種病毒株Arcturus，上周五起連續四日每日確診個案逾一萬宗，當地政府下令恢復疫苗生產，且重推口罩令，以阻止疫情再度大規模爆發。當地衞生部門預測，確診人數在未來10至12天可能會再有上升，其後逐漸緩和，但強調當地有足夠醫院床位應付醫療壓力。

兒童患者較多眼角膜發炎 世界衞生組織流行病學家指出，Arcturus的棘突蛋白中有一項額外突變，導致病毒傳染性及潛在致病性增加，但未有證據發現該變種會增加重症甚至死亡機率，亦未見有導致疫苗失效的免疫逃逸情況出現。由於Arcturus的重症率並不高，世衞目前正密切觀察中。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，Arcturus已在全球29個國家和地區出現病例，本港數個檢測樣本亦驗出該病毒，估計是輸入個案，似乎在港沒有擴散。

許樹昌指出，Arcturus病毒傳播性較高，兒童患者出現眼角膜發炎亦較多，病毒嚴重性未見增加，有病例的地方，死亡和重症個案也沒有急升。他提醒家長，若小朋友眼角膜發炎或有異樣，應帶他們求醫。許又表示，目前新冠口服藥對Arcturus有效，曾感染過或已接種新冠疫苗人士，體內的T細胞反應有助應對這種病毒。他又指，本港解除口罩令後仍有不少市民佩戴口罩，認為疫情一旦惡化時，市民會主動重新佩戴口罩。