變頻式窗口冷氣較省電 每年最多慳$755電費

【本報訊】夏天為市民帶來汗水，多數人會選擇開冷氣消暑降溫。消委會測試了13款俗稱「一匹半」的淨冷型窗口式冷氣機，包括首測10款變頻式型號，售價介乎4,790至9,780元。結果發現，樣本間的能源效率最多相差達37.1%，變頻式型號較定頻式樣本省電27%，最慳電與最嘥電樣本一年電費相差755元。有兩款標示一級能源標籤的樣本經測試後實際屬二級，亦有樣本不符安全檢測要求。

冷氣最重要夠凍，13款型號聲稱的製冷量由3.400至3.643千瓦（kW）。不過，消委會進行製冷量及能源效率測試時，量得各樣本的製冷量由3.299千瓦至3.636千瓦，當中5款樣本量得的製冷量高於其聲稱的數值，同獲5點評分。其餘8款樣本量得的製冷量則較其聲稱的數值低，相差幅度介乎0.2%至5.7%。

定頻式製冷表現較遜色 各樣本的製冷季節性表現系數（CSPF）相差37.1%，變頻式樣本較定頻式為高，平均省電27%。假設每年開機進行製冷共180天，每天12小時，以每度電2元計算，估算出樣本每年所需電費，由1,290元至2,045元不等，當中珍寶最平，定頻式日立牌最貴，兩者全年電費相差755元。

能源效益級別分為一至五級，一級為最高級別及最省電。今次測試中，樂聲牌及樂信牌計算出的能源效益級別屬二級，較其能源標籤上標示的一級為低，不過仍在容許的公差範圍（8%）內，已將測試結果通知機電工程署。安全檢測方面，開利的電源線經100牛頓（Newton）的力量拉扯25次後出現移位，幅度為3.7毫米，未能符合標準不多兩毫米的要求。最後保養方面，13個樣本保用期由兩年至39個月不等；至於冷氣機內較耐用的壓縮機，保用期普遍為5年，LG及格力更分別提供10年及永久保用期。

開利的供應商表示樣本在安全測試中出現不符合標準情況可能與個別產品的質量有關，並已對該型號的產品質量控制作出相應跟進及改善。