無紙化申請綠色按揭 優惠欠吸引 減碳效果微

【本報訊】本港樓價居高不下，大部分人買樓時都需要申請樓宇按揭。除傳統的按揭計劃外，近年愈來愈多銀行推出「綠色按揭計劃」。消委會於今年2月至3月，向20間銀行查詢有關綠色按揭計劃的資料，當中僅一半銀行有提供相關計劃，當中滙豐銀行只接受一手樓申請，調查發現傳統按揭與綠色按揭條款以至優惠均不顯著，反映本港綠色按揭計劃的發展仍處起步階段。

全港僅194個物業達標 綠色按揭計劃本質上仍是申請人將物業的業權抵押給銀行或財務機構，向這些機構取得借貸的財務安排，惟綠色按揭有兩項「綠色」要求，包括只有獲得香港綠色建築議會頒發有效「綠建環評」（HKGBC BEAMPlus）新建/既有建築認證計劃「鉑金」級（Platinum）或「金」級（Gold）評級認證的物業才符合申請綠色按揭的資格，目前全港僅194個，包括私人住宅樓宇及資助房屋，如綠置居啟鑽苑。另一條件是申請人由遞交按揭申請、上載申請文件以至日常帳單管理，均須經網上辦理，以達致無紙化及減碳的效果。

優惠與傳統方法相若 消委會向20間銀行查詢有關綠色按揭計劃的資料，當中有10間表示有提供綠色按揭計劃，申請人亦可再申請按揭保險計劃。從按揭條款方面來看，綠色按揭計劃的貸款利率均與傳統按揭計劃的貸款利率基本一致，有7間銀行的條款與傳統按揭計劃之下的條款相同，只有「渣打銀行」表示在首3年可享特惠利率的最高存款額調至貸款額的60%。

在有提供現金回贈的9間銀行中，有8間最高現金回贈金額介乎6,888至12,000元；若以貸款額600萬元來計算，現金回贈佔貸款金額的比率僅0.11%至0.2%，餘下一間現金回贈為貸款額的0.1%，可見銀行給予綠色按揭計劃的現金回贈優惠亦不顯著。