超市貨品按年升2.1% 食油加價10.1% 罐頭價格飆逾三成

【本報訊】柴米油鹽於疫下樣樣貴，去年疫情引發搶購潮下，消費者委員會超市調查發現，去年的罐頭較疫情前貴逾30%；超市貨品總平均售價去年亦按年升2.1%，更高於同期的通脹（1.9%），更是自2013年以來錄得的最大升幅，當中糧油食品排首位；食油總平均售價連續3年上升，去年升幅達10.1%。該會又指今年首季超市貨物價格按年上升百分之4.5，促超市共同承擔責任。

葡萄酒平均價跌5.1% 消委會昨日公布2022年度超市價格調查，調查採用了AEON、百佳和惠康收錄的電子掃描數據計算貨品的平均售價，發現去年超市一籃子共260項貨品的總平均售價重拾升軌，接近70%貨品（175項）加價，糧油食品於13大類貨品總平均售價升幅最高，達5.4%。其中，食油繼2020年和2021年分別上升1.9%及2.6%後，在去年更上升10.1%，而食米價格亦按年上升1.3%。

至於升幅最高的貨品組別首3位分別為牛油、茶包及芝士，分別升逾10%，而罐頭食品的總平均售價升幅達4.6%，其中罐頭蔬菜/水果升幅較大，約8.7%；而若與2019年疫前比較，各種罐頭食品價格均飆逾30%。不過，部分類別的售價錄得按年跌幅，包括「葡萄酒」的總平均售價下跌5.1%。

超市：有吸收上漲成本 消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀引述油商指，食油價格上升源於葵花籽油原產地的烏克蘭因為俄烏戰爭而影響出口，市民轉買其他油品；美元價格波動等亦推高貨物價格，但稱香港能全球採購穩定物價，升幅已較外地溫和。譚相信，隨着市民生活復常，罐頭需求降低下價格會較平穩，但整體物價趨勢仍難以預測。

百佳表示，根據該超市的紀錄，同類貨品價格的上調幅度較消委會調查低，又說超市已盡力吸收部分上漲成本，沒有直接轉移給消費者。惠康則指，已推出指定貨品低價計劃，鎖定精選產品價格半年不變。AEON亦稱在疫情持續下，物流、原材料及勞工等成本不斷上漲，已從海外直接採購商品及改善物流系統等，令多款部分品牌的商品降價和價格凍結。