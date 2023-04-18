適當清洗可除殘餘農藥 脾虛痰濕者 不宜常服用

【本報訊】縱使測試發現眾多杞子含重金屬及除害劑，但消委會認為市民只要挑選重金屬含量較低的產品，配以適當清洗及浸泡，便能洗走表面殘餘農藥。大眾即可得到豐富的營養，補身之餘，又毋須過慮健康問題。

勿浸泡太久 致營養流失 根據2020年版《中國藥典》，枸杞子性味甘平。主要功效為歸肝、腎經、滋補肝腎、益精明目，用於虛勞精虧、腰膝痠痛、眩暈耳鳴、陽痿遺精、內熱消渴、血虛萎黃及目昏不明，適合陰虛體質人士進食，亦適合身體虛弱、腸胃不適、口乾舌燥及肝機能代謝失調人士。由於枸杞子質潤，故脾虛濕盛、實熱邪盛和痰濕中阻人士不宜經常服用。

消委會調查發現大部分樣本含豐富的胡蘿蔔素、維他命C和不同的礦物質，與中醫學的護目護肝等功效相符。該會指進食杞子前可用水清洗，並浸泡於冷開水約15至20分鐘，以除去食物表面殘餘的有害物質，降低風險。不過，枸杞子不適宜浸泡太久，因為有機會令部分水溶性的營養素，例如維他命C和部分礦物質流失。