消委會抽查樣本 21款杞子含重金屬 長期攝取可損智力

杞子清肝明目，常用於蒸雞、糖水等，但消費者委員會最新測試發現，27款乾枸杞子樣本中幾乎全部枸杞子含重金屬，其中兩款樣本驗出的鉛含量接近超標，長期攝取累積體內，或影響兒童的神經發育和智力發展，已轉交食安中心跟進。另有杞子樣本檢出銅含量超標；另逾70％樣本檢出除害劑，隨時養生不到食出禍！

消委會於去年8月至9月測試了27款乾枸杞子樣本，當中23款為預先包裝；另有7款標示為「有機」。該會表示，檢出杞子含鉛的有21款，當中「尚品」和「御品皇」，分別檢出每公斤0.284毫克和0.29毫克鉛，接近香港食物安全的上限，已經將結果轉交食安中心跟進。食物安全中心指，已即時抽取同款產品作化驗，經轉換系數後的檢測結果為0.01毫克/公斤及沒有檢出，結果合格。「御品皇」的代理商指，產品除害劑轉換系數的計算方法與消委會的不同，指該產品符合香港相關法規要求；消委會補充是參考食安中心數據。

每日進食以公斤計始有風險 消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀解釋，工業化下農田污染風險增加，令土壤中的重金屬污染在生物鏈中累積，植物可以從土壤中吸收重金屬並積累。同樣，人類攝取鉛後亦會累積於體內，影響長遠，有研究顯示經飲食慢性接觸鉛，可影響兒童的神經發育和智力發展，亦會影響成人血壓的收縮壓，而世界衞生組織建議人們盡量避免攝入任何鉛。但她提到，每日要進食數以公斤計含鉛量接近超標的枸杞子，才會有風險，籲市民放心。

調查亦發現，發現含量最高的「慈康農圃」杞子檢出每100克2.26毫克，超出《中國藥典》中枸杞子的重金屬要求。消委會指，銅質本來對人體有益，有助嬰兒發育；成人體內的鐵質傳遞，但過量或致中毒。而按世衞所訂定的可耐受最高攝入量計算，成人需每日食用500克以上才會超出該攝入量，該會認為以正常食用情況不會對健康構成風險。

另外，消委會發現19款樣本檢出共14種不同的除害劑，當中「FRESH」和「紹香園」杞子樣本分別檢出每公斤0.062毫克蟲蟎腈及每公斤0.071毫克「百菌清」，含量均超出歐洲食品安全局為枸杞子訂下的除害劑最高殘餘限量，但低於香港相關標準。而根據世衞農藥殘餘聯合會議的數據，以一個體重60公斤的成人為例，每日要分別食用該兩款樣本超過29公斤和17公斤，才可能構成健康風險。

此外，「哈特」杞子樣本檢出7種除害劑，消委會指混合使用除害劑，有機會出現疊加效應，多種除害劑互相影響，影響毒性，出現「一加一大過二」的「雞尾酒反應」，但補充效應的學術討論暫未有定論。消委會促請生產商等，以良好農業規範標準種植杞子，避免食物有殘餘農藥，呼籲消費者選購食物時要多留意，以及設法洗走農藥。而消委會未有列出其他廠商回應。

譚鳳儀 枸杞子性味甘平。