「以為石油氣爆炸」 茶客鳥獸散

【本報訊】「突然聽到一下巨響，以為係石油氣爆炸，跟住頭頂就跌咗兩舊大過手掌嘅石屎落嚟，嚇到啲茶客彈開。」目擊酒樓塌天花意外的茶客憶述事件時仍猶有餘悸，指酒樓職員見狀亦反應快，立即叫茶客散開及找商場管理處人員到場，又用枱擋住該位置。

冧埋石屎 有大有細 不過，茶客稱：「過咗幾分鐘，再有連續好多聲嘭、嘭聲，好似放炮仗咁大聲，再跌咗一啲石屎落嚟。再過幾十秒，就成個假天花冧落嚟，一跌落嚟嗰下好多石屎一齊跌埋落嚟，有大有細嘅石屎。」場面駭人，嚇到他心慌慌，恐其他假天花會塌下。

意外引起街坊熱議，其中鄭小姐表示曾光顧該酒樓，對事件感到意外，坦言「唔明白點解假天花會跌落嚟？」她又指，意外是防不勝防，可能每間餐廳都會發生，由於上址一直是酒樓，可能建築物開始老化引致意外，負責管理的部門應該要加強巡查。

另一名街坊李先生稱，事發時他正逛商場，見到茶客憂心忡忡離開酒樓，令他感到「幾得人驚」，並說：「千祈唔好話杞人憂天，因為天花真係會冧落嚟！」他日後光顧酒樓時會看清楚有否問題，希望酒樓及商場定期找人多些檢查設施。另一名街坊李先生則說，一直有光顧該間酒樓，正常情況假天花應該不會墮下，現時到處都有塌物意外，相信是監管問題。