樹藝師青黃不接 風季到難逃一劫

喺香港地，能夠中頭獎一朝發達嘅人並唔多，之但係「中頭獎」一命嗚呼嘅人絕對唔少！皆因乜都可以冧落嚟，好似話棚架、鐵枝、假天花咁，有啲直頭諗都諗唔到！各式各樣冧嘢事故中，最危險嘅，就梗係冧樹啦；幾乎每次有樹木倒塌，都造成破壞，輕則車毀、重則人亡！就喺早排，本港都發生咗幾宗冧樹事故，雖則冇傷到人，但已經係一個警號嚟；尤其風季即將殺到，冧樹風險大增，假如唔加強管理，好容易就會釀成悲劇！

呢嗱！樹木管理，係一門好高深嘅學問嚟，唔係話是但搵個人，就可以判斷棵樹有冇倒塌風險，必須要有專業人才，好似話樹藝師先做到！聽到人才兩個字，相信大家個心立即離一離，畢竟各行業都出現人才荒，咁本港嘅樹木管理人才又夠唔夠呢？無錯，真係驚嗰樣、嚟嗰樣！現時本港嘅樹木管理人才嚴重不足，根據當局數據顯示，平均每名管理樹木嘅政府人員，就要打理3,084棵樹木；其中以建築署嘅人手比例失衡情況最嚴重，平均每人要管理超過2.8萬棵樹！每人要管理超過2.8萬棵樹，真係用腦諗吓都知唔可能！講到呢度，相信大家都明白晒，何解本港久唔久就有冧樹發生啦！

唔夠人就要聘請，唔夠人才自然要培訓，咁港府又有冇做過啲乜呢？都唔係話冇！為咗應對樹木管理情況，提升樹木保育檢查嘅質素，發展局曾喺2020年12月推出「樹木管理人員註冊制度」；之不過呢個制度實際上只係「塘水滾塘魚」，目的係鼓勵在職從業員註冊，冇為行業增添新血。去到翌年，當局先推出同樹藝師相關嘅「學習資助計劃」，但訓練期長達3年；換句話說，首批樹藝師見習生最快都要到今年下半年先完成培訓，等到嗰陣，風季都差唔多完，都唔知會有幾多棵樹已經冧咗啦！

本以為港府起步遲嘅問題已經夠大，殊不知，最大問題係招生不足！立法會文件顯示，相關課程首年提供咗115個學額，但只係得48人入讀，連一半都冇，何解呢？原來係因為社會認受性唔高！業界指出，關鍵在於港府喺招聘部分前線職位嘅時候，根本冇硬性規定求職者必須持有相關證書或文憑，讀唔讀都入到職，自然搞到啲證書唔馨香啦！有見及此，業界呼籲當局務實地提升入職條件，並認為咁先可以提升政府樹木管理工作效能！

講到底，就係因為港府多年嚟一直唔重視樹木管理，先衍生出咁多問題！連政府都唔重視，新一代自然覺得呢行無前途，唔肯入行，咪搞到業界青黃不接囉！依家業界點明問題所在，官員好應該聆聽，盡速改善現況啦！假如港府繼續碌碌無為，業界人手荒始終得唔到解決，當災嘅就係全港市民啦！畢竟本港每年都會經歷一次風季，避得過初一，都避唔過十五啦！