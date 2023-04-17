消費券只是曇花 虛火怎可暖萬家

政府今年再派消費券，但由一萬「縮水」到五千元，雖然引起市民非議，「孤寒」之聲不絕，但在今時今日的香港，物價升收入跌，尤其是基層，收五千元絕對有勝於無，單看昨日派發的首輪三千元消費券，已經令淡靜市面添了幾分熱鬧，市民多了笑口，齊齊出街消費購物，也是因為有了這額外數千元才敢比平日花費多一點，「點心都嗌多幾件」。

各人對消費券有不同用途，有人會買實用物品，例如電器、手機配件及保健食品，亦有人會用在娛樂飲食方面，例如餐廳食飯及卡拉OK慶祝，由於這一期金額只得三千元，三、四口家庭去餐廳吃一頓都有可能用了一千元，主題樂園門票四張又二千元，隨時一日已經用光，有市民坦言消費券金額不夠多，只能當作膳食及買日用品等開支，難作大額消費，即使用作日常用途，例如八達通可以坐車船，但也用不了多少日子，希望消費券計劃可以恒常化，「年年有得派」。

市民主觀願望看來與現實環境大有出入，很大機會落空，政府面對「孤寒」、「縮水」等指控，可說是有苦自己知，不單止市民要量入為出，香港政府也是入不敷支，連年財赤下，上月尾立法會秘書處發表有關財政預算案的《研究簡報》，本港財政儲備較2019年3月減少達三成，現時的財政儲備僅可應付12個月的政府開支，是27年來的最低水平。每次派消費券都是百億元起跳，財政儲備早已跌破萬億元，又那堪再派多幾次錢？今次電子消費券在市場即時注入約200億元的消費力，相當於約六成本港單月零售額，有一定程度提振作用，但只限短時間，對於店家及市民來說，效用只是曇花一現，虛火一道，難暖萬家，大眾需要的是可持續的支援。

政府並非第一次派消費券，但在執行上依然出現漏洞，在港居住及升學的內地人士離港回到內地居住後，仍可獲發半額1,500元消費券，有違刺激本地市場的原意。而香港在電子付款始終發展不健全，造成用戶不便，例如首輪派發剛巧遇上公共交通費用補貼發放日，而八達通有儲值限額，故市民拍卡時未能全數領取獲發的券額，須經消費降低儲值額，才可再拍卡領取剩餘消費券，有部分市民未必留意，隨時造成損失。電子付款不普及，反映香港多年來沒有與時並進，懶於改善配套，消費的是自己老本。

數千元消費券轉眼用完，後續又如何？政府沒有能力長期派錢，惟有寄望改善經濟，市民能賺錢，自給自足，便毋須用公帑來救濟，可惜是振興經濟始終無方，通關以為可以吸引大量旅客，卻事與願違，反而是出境旅行更為熱鬧，肥水流向別人田，政府無計可施，又是要自掏腰包送機票來吸引旅客，用這個銀彈方法，引來未必會是高消費旅客，最初湧來香港的就是一群群內地平價團，擾及社區。以往香港以魚翅撈飯聞名世界，今日香港則以兩餸飯招待旅客馳名中外，市民要靠消費券才敢叫多幾件點心來吃，經濟寒暑表莫過於此。