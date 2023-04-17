龍七公：把脈查痛點 重塑「金名片」輝煌

坐在辦公室碰到的都是問題，下去調研看到的全是辦法。港澳辦主任來港考察調研，就落實愛國者治港、進入由治及興新階段的進度和績效，親自把脈問症，通過「聽真話、察實情」，摸清社會的新情況新問題，直接找出當中的難點痛點，並且督促和協助港府排解民生憂難，推動香港發展取得新成就，重塑香港「金名片」的輝煌。

經歷「黑暴」和疫情的逆天衝擊，香港已從「由亂到治」的非常時期，步入「由治及興」的關鍵時期，但在復原復常的背後，卻是暗流湧動、亂根殘留，外部勢力環伺滲透，大量的舊矛盾和新情況有待梳理整治，管治基礎急需鞏固維護，「三個警惕」的警號經已響鳴。所謂「三個警惕」就是指要時刻警惕街頭暴力捲土重來、警惕「軟對抗」暗中作亂、警惕海外亂港活動倒灌香港，進行煽惑「洗腦」，令社會呈現複雜微妙的壓迫感和危機感。

身為港澳事務實際「操盤人」，銜命來港實地考察調研，探尋社會的難點痛點，探索解決問題的新思路新辦法，體現中央對特區民生福祉的重視，對施政管治和社會經濟發展的支持，進而推動香港迎難解困取得新成就。與此同時，又以一錘定音的強勢，就國安事宜直接傳達指令，明確表達立場、杜絕誤導亂音，根除「黑暴」的餘毒遺禍，軟硬兼施地推動香港開創良政施治新局面，實現「由治及興」的管治目標。

須指出，管治水平和績效不彰，加上部分官員欠視野缺擔當，是特區管治長期受到詬病，並被反對派僭越騎劫的主因。今次全面考察調研，反映中央決定強化對港的領導，關切特區落實「一國兩制」的進展及了解香港各方面發展，對督導和完善特區管治起着典例示範的作用。

居安思危 未雨綢繆 今次的調研考察，是一次對香港「由治及興」進度的總體檢，及對未來出路的總探索。通過認清問題、深化研究和監督改進等，讓中央確切認知香港的社會現況和人心意向，以及兩制之間在制度和價值觀方面的落差，為未來指引香港優化政策和提升管治水平打造研議基礎。對於特區政府來說，這是一項前所未有的問責模式，明確中央全面管治權與特區高度自治權之間的憲制關係，縮小中央治理與特區治理之間的縫隙，堵塞過往曾被惡意操作的灰色地帶，助推「一國兩制」實踐行穩致遠，並為香港融入國家發展大局消除障礙。

一直以來，香港持續成為機會之都，創造奇迹的天堂，並在多個領域擁有耀目璀璨的「金名片」，承載着榮耀和輝煌，而這離不開背靠祖國和聯通國際的地緣和歷史優勢，也離不開作為遠離政治惡鬥的人間淨土，否則不僅香港的繁榮和發展難以持續，已經取得的「金名片」也會悉數喪失。因而必須增強憂患意識，堅持底線思維，做到居安思危、未雨綢繆，隨時準備面對風高浪急的考驗。