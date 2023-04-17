笑看天下：美元霸權 隨風飄散

當人強盛，山河可拔。看看今日中國外交攻勢浪接浪，好不熱鬧。像巴西總統盧拉訪華，同國家主席習近平等領導人會晤，兩國對烏克蘭危機等問題交換意見，雙方一致認為對話談判係解決烏克蘭危機唯一可行出路。

盧拉此行釋放嘅「去美元化」正正應合全球呼喚，看看中國、巴西、印度、俄羅斯和南非這些金磚國家，不僅喺貿易中加強使用本幣，並積極研究創建金磚貨幣和支付系統，力求減少對美元嘅依賴。盧拉喺上海出席新開發銀行NDB新行長就職典禮上，曾大聲質問為何金磚國家都必須要以美元為結算方式，為甚麼不能用自己國家嘅貨幣作為國際結算貨幣？這到底是誰決定的？為甚麼不是人民幣？為甚麼不是巴西雷亞爾？

盧拉熱心推行去美元化彰彰明甚。今年2月，中巴兩國央行簽署喺巴西建立人民幣清算安排嘅備忘錄；上月底，巴西宣布與中國雙邊貿易使用本幣交易，人民幣已取代歐元，成為巴西外匯儲備中第二大貨幣。今趟係盧拉第5次訪華，喺佢任內，中國成為巴西最大貿易夥伴，去年兩國貿易額近1,715億美元，而巴西亦係中國喺拉丁美洲投資最多嘅國家。中國中央外事辦主任王毅稱，今次中巴兩國峰會，將產生世界性影響，確非誇張之詞。

老朽只能再一次強調，國與國相交，「不誠無物」！中國近年喺外交上取得豐碩成果，靠的是「言必忠信」，對他國不會如美國之「損人自益」，一味要「美國優先」！結果美國還不是自食其果，硅谷銀行上月倒閉，觸發地區銀行風暴。美國債務驚人，舉債度日，經濟衰退壓力與日俱增已寫在牆上。牆倒眾人推，去美元化如火如荼，山姆大叔昔日嘅「美元霸權」恐怕一朝隨風飄散！