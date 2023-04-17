言必有舜：打造啟德為文體旅地標

隨着啟德體育園和水上活動中心等大型設施將於2024年相繼落成，屆時將會有不同類別的大型體育及文化盛事活動舉行，當局須加緊完善區內的基建和配套設施規劃，將啟德打造成集文化、體育、旅遊結合的新地標。

要完善該區的規劃，離不開交通運輸網絡的配合。政府早年提出「起動九龍東」，銳意把九龍東發展為中環以外第二個CBD核心商業區，大家當時都期待將有一個交通暢通可達的道路網絡。

九龍東的交通運輸一直為人詬病。區內本已承載大量居住及工作人口，加上日後啟德新發展區和大型康體設施落成，對區內交通配套的需求只會日益增加，若只採取巴士及小巴為解決方案，效果成疑。筆者建議當局參考內地做法，引入建造成本較低及建造時間較短的巴士快速交通系統BRT，連接啟德體育園、郵輪碼頭、觀塘和黃大仙一帶，便利市民往返，紓緩區內交通壓力。同時，預早應對日後到啟德體育園參與盛事活動對交通設施的需求，讓遊客可以乘搭新集體運輸系統，到本港其他景點，例如鄰近的西九文化區以及尖沙咀星光大道等。

在旅遊設施上，建議當局善用啟德郵輪碼頭的空間，現時在郵輪碼頭網頁上仍見有舖位招租，當局須研究如何增強碼頭的旅遊發展潛力，讓大型商舖或食肆進駐，吸引旅客到訪。另外，完善啟德地下購物街走廊設施，以及和鄰近商場及早研究和制訂宣傳方案，吸引更多遊客，包括日後到啟德體育園觀賽的人士，讓旅遊發展貫通整個區域。

期望透過完善交通運輸和配套設施，能為市民和遊客帶來新體驗。當中啟德體育園能配合香港體育發展外，亦能發展為綜合體育、休閒和娛樂的地方，例如舉辦演唱會，讓場地使用變得多元化和實用。