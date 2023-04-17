激濁揚清：蓬佩奧根本不了解自己

美國前國務卿蓬佩奧日前發表聲明，宣布將不會於明年爭取共和黨總統候選人提名，認為對自己及家人而言，現階段時機尚未成熟。這完全是胡說八道，未成熟的不是時機，而是這位過氣國務卿對時局的掌握。

蓬佩奧指「冚牌」屬其個人決定，並向那些對這消息感到失望的人士致歉，但美媒引述知情人士分析蓬佩奧錯過了宣布參選的最佳時機，疑似主打外交政策路線的他，被2月宣布參選的前駐聯合國大使黑莉搶了頭啖湯，在爭取關注外交政策人士的募款上失了先機，考慮到「錢絕對是個問題」，只能宣布收工。在一個所謂民主燈塔的國家，與其說從政是要爭取民意支持，倒不如坦承從來都只是力求成為「金正恩愛女──金主愛」好了。

枉蓬佩奧之前為取得競逐總統的入場門票，既在回憶錄中消費北韓領袖金正恩，指與對方見面時曾笑說「我仍想殺你」，又以「騙子論」挑撥離間中朝關係，更隔三差五打出「台灣牌」，到頭來還是白忙一場。當然，蓬佩奧特意強調並非因為要挑戰前總統特朗普或其他對手，這便透着些古怪了，是否有人正向黨內各潛在老闆們發出信號，鋪定後路以便將來入閣撈個一官半職呢？

去年7月，英媒報道蓬佩奧正計劃參與2024年大選，本欄已率先作出「蓬佩奧最終或選副總統」的批語，事實證明他根本不了解自己的弱點所在，對時局的分析也缺乏前瞻性。「蓬佩奧能否像特朗普般找到足夠多的金主支持呢？」如果9個月前他已早着先機，今日宣布打退堂鼓的便是黑莉了。

之不過，東升西降，在美國國運日漸衰落、多國陸續疑美下，做不成總統並沒甚麼可惜，識玩一定瞄準副總統一職。何況蓬佩奧想做總統，憑甚麼呢？