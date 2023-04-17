強詞有理：反華沒出路

在近期訪華的眾多外國政要中，德國外交部長貝爾伯克大概是最特殊的一位。之所以特殊，是因為這位女政客一直被視為強硬反華派，經常大放厥詞，甚至公然和總理紹爾茨唱反調，多次揚言要減少對中國的經濟依賴。也正因如此，去年紹爾茨訪華時她沒有隨行，這次卻獨自登門拜訪，可謂前倨後恭，到底所為何事？

有些西方輿論希望貝爾伯克訪華時能展示強硬姿態，以挽回法國總統馬克龍最近連串言論對西方尤其是美國的負面影響。這顯然是想太多了，貝爾伯克不是不想強硬，而是現實不允許。一場俄烏戰爭已令德國五勞七傷，在與俄羅斯徹底脫鈎、失去平價能源供應之後，德國若再與中國鬧翻，失去全球最大市場，日子怎麼過？正如中國外交部長秦剛指出，中德經貿總額長期佔中歐經貿總額近三成，中國從未擔心對德「過度依賴」，也不認為這會給中國帶來甚麼風險，我們都不怕，德國怕甚麼？

理想很豐滿，現實很骨感。貝爾伯克這種所謂的歐洲政治精英，滿腦子意識形態和冷戰思維，對中國充滿歧視和偏見，壓根兒不想合作。但在現實面前又不得不低頭，中國市場對德國愈來愈重要，特別是德國的汽車和化工等支柱產業，高度依賴中國市場，根本不可能脫鈎斷鏈，這正是貝爾伯克一邊反華、一邊訪華的主要原因。當然，為了向華盛頓交代，她必須裝模作樣對中國擺擺「強硬」姿態。例如在台灣問題上，她聲稱必須通過和平方式解決，堅決反對單方面通過武力改變台海局勢，因為這對於歐洲來說是不可接受的。

這番言論分明抄自美國，貝爾伯克只是華府的代言人。對此，秦剛當面指出，要實現台海和平，必須認清楚台海局勢不斷升溫的根本原因，是島內台獨分子在外部勢力縱容和勾連下，進行分裂活動，才導致台海局勢進一步升級，如果各國都希望台海和平，必須堅決反對台獨。這個道理淺顯易懂，如果貝爾伯克還不明白，那就是自己的問題了。

不管怎麼說，貝爾伯克從強硬反華回歸理性，從主張減少依賴到強調不能脫鈎，總算能夠面對現實，知道反華沒有出路。形勢比人強，歐盟兩個大哥法國和德國紛紛對華示好，除了說明中國的國際地位和影響力不斷提升，也說明美國孤立和圍堵中國的圖謀徹底失敗。