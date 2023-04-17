政情：教路北上攞駕照 郭偉强飲廢水講笑

政府推出港車北上計劃，但必須先攞到內地駕駛執照。議員郭偉强同陸頌雄近日就親身示範點樣喺內地攞駕駛執照，而趁中段空閒時間出去飲咗杯嘢，唔單止自嘲兩個中年人飲「廢水」，郭偉强竟然自爆話瀨咗尿喎。乜咁唔小心呀？

講笑啫！咁大個人邊有咁唔小心呀！話說佢哋飲飲吓嘢，郭偉强唔知係咪最近有「中年危機」無啦啦好感慨咁問陸頌雄「中年飲廢水有咩感受」？講完都忍唔住笑咗出嚟。跟住佢哋就話內地都好多新嘅品牌，同香港有啲唔同，雖然物價係高咗，但相對香港都係平啲嘅。之後佢哋仲開始介紹自己手上杯飲品，郭偉强就話自己杯好平都係淨係需要25蚊（人民幣），跟往陸頌雄就即刻話，咁大杯真係飲到瀨尿，而郭偉强都唔執輸，即刻回應話「瀨咗」。