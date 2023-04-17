政情：旅遊分享感受惹火 網民激戰陳健波

復活節假期啱啱過去，但相信唔少市民仲係好懷念假期去旅行嘅回憶，身兼行政會議成員嘅議員陳健波都喺Facebook上載短片，分享自己去內地旅遊嘅經歷，喺「開心share（分享）」之外，佢都喺度「翻舊帳」喎，講緊咩呢？

陳健波分享喺內地嘅所見所聞，佢話當地市民好多都係一家大細、輕鬆愉快同享受生活，接觸嘅人都好有禮貌同熱情，感覺佢哋對治安、就業、生活質素好滿意咁話，仲話「讀萬卷書不如行萬里路」添！

爭拗長者乘車優惠 咁開心，咁翻咩「舊帳」呢？之唔係講緊之前反對派重點阻撓嘅高鐵同一地兩檢囉！陳健波認為當時好多論點都係「危言聳聽」、「毫無根據」，仲話好彩順利通過，而高鐵係市民往來大灣區旅遊、探親、做生意、讀書最重要嘅交通工具，如果唔係，就「追悔莫及」啦！

其實唔止陳健波翻反對派舊帳，連佢都畀人翻舊帳，事關佢之前同意長者兩蚊乘車優惠係「無底深潭」，所以要諗諗辦法解決，而網民對佢嘅講法都好憤怒，甚至話佢「收×夾收聲啦！夠60歲未呀？好學唔學，竟然提倡取締長者公共交通費優惠」，仲話「香港99.99%嘅60歲或以上長者，冇你份超筍打工皇帝嘅垃圾已完薪津傍身養老㗎！特區政府對回饋長者咁嘅小恩小惠」，呢個網民跟住仲爆粗話佢咁都睇唔開。

陳健波隨即反駁，話粗口爛舌對自己都冇好處，話自己阻止兩蚊優惠都有好多人支持，而覺得唔同意見好平常，但就唔應該因此鬧人，先有民主精神。

亦有網民講到明「對事唔對人」，話當初政府好動聽咁話，鼓勵長者可以多出去走動，依家又話無底深潭，又質疑議員成日缺席，其實議員人工都係無底深潭咁話。陳健波反駁話香港議員嘅薪酬福利，每隔4年政府都有特別的檢討委員會去審視，而且香港立法會嘅議員同世界各地包括歐美、新加坡、日本差唔多，而兩蚊乘車優惠就要阻止浪費、盜用詐騙啦！

不過，都有市民體諒庫房，話其實市民畀兩蚊，但剩低嘅尾數就由政府補貼，所以自己如果搭分段收費嘅車都會叫司機校番，話要幫政府慳錢喎。

其實呢啲福利政策嘅爭拗唔係一兩個貼文就拗得完，唔知會唔會繼續燒埋之後陳健波出嘅貼文呢？