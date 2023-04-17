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與妻爭執 中年漢天橋企跳

事主送院檢查。（蘇偉明攝） 事主送院檢查。（蘇偉明攝）
事主送院檢查。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨晨約7時半，一名姓易（48歲）男子自行報案，聲稱因與妻子吵架感到不快，他正準備在中環干諾道中環球大廈近畢打街行人天橋跳橋自殺。救援人員趕至現場，發現事主半身跨出天橋欄杆，消防遂於天橋下方張開氣墊戒備，並由執法人員游說事主，及後趁其不覺，將他拉回安全地方，由救護車送院檢驗。
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