與妻爭執 中年漢天橋企跳

【本報訊】昨晨約7時半，一名姓易（48歲）男子自行報案，聲稱因與妻子吵架感到不快，他正準備在中環干諾道中環球大廈近畢打街行人天橋跳橋自殺。救援人員趕至現場，發現事主半身跨出天橋欄杆，消防遂於天橋下方張開氣墊戒備，並由執法人員游說事主，及後趁其不覺，將他拉回安全地方，由救護車送院檢驗。