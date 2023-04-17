火燒古董理髮店 幸保華麗舖面

開業近60年 電影屢取景拍片 各行各業都有盛衰榮枯，上海理髮店近年不敵時代變遷，成為「買少見少」的明日黃花。其中一間經營超過半世紀、扎根於黃大仙彩虹邨的行內「名店」，前晚懷疑後巷有雜物起火，燒及雜物房及冒出濃煙，幸好消防及時趕到，搶在烈燄蔓延至舖面前，順利破閘滅火，將損失控制至最低。據悉，該店裝修陳設古樸，獨特韻味受到電影公司等青睞，近年屢成拍攝取景地，箇中宣傳效應亦為艱苦經營帶來「小陽春」，但一場火災，再為該店上下帶來不少打擊。

根據資料，失火的上海理髮店於1960年代開業，經過兩次遷店後，才在彩虹邨金漢樓地下立業，提供理髮及美髮沙龍等服務。該店裝潢懷舊，由門外招牌字體，到店內的舊式理髮椅、綠白色地磚，無不散發復古魅力，但在時代洪流洗擦下，行業由盛轉衰，由昔日成行成市、客似雲來，變成日暮黃昏，既不旺丁亦不旺財。同行相繼倒閉關門，該店逐漸成為碩果僅存的「老古董」，現由78歲姓徐的第二代傳人經營，憑寥寥數名師傅的硬功夫繼續支撐。

疑後巷雜物起火肇禍 前晚11時許，早已收舖的理髮店飄冒濃煙，傳出陣陣燒膠氣味，並影響樓上多個單位。消防接獲多名街坊求助，奉召用工具破開該店趟閘，繼而開喉救熄火災，期間大約有30名住客自行疏散到樓下安全位置暫避，無人受傷。消防經初步調查後，懷疑火警是理髮店後巷的雜物起火引致，起因無可疑。

現場所見，理髮店近後門位置被燒至熏黑，雜物房內的洗衣機、冷氣機等電器及物品盡毀，店舖因停電須暫停營業。昨早，該店老闆及多名員工到場收拾殘局，各人愁眉不舒，心情鬱悶，期間有常客打算前來理髮，到場方知發生火警，只能失望而回。

入行逾60年的劉師傅稱，上海理髮店早年盛極一時，客人不乏政商名人及當紅影星，而該店近年不時借出場地供電影及製作公司拍攝，東主在櫥窗貼上海報作招徠，總算吸引不少年輕客人體驗舊式理髮。生意難捱，今次又遇上災禍打擊，劉慨嘆火警影響範圍較小屬不幸中的大幸，無燒及前舖「算係咁㗎啦！」

消防拖喉灌救。（沈厚錚攝） 劉師傅