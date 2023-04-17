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房車遇查檢毒 拘司機

【本報訊】前日下午4時許，執法部門在深水埗區內進行反罪惡行動，期間人員在南昌街99號對開發現一輛可疑私家車，遂上前截查，並在車內檢獲約82克、市值約12.2萬元的懷疑可卡因。經初步調查後，私家車姓湯（49歲）男司機涉嫌「販毒」被捕，他已被扣留調查，案件交由深水埗區執法人員跟進。
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