獅隧綿羊騎士疑瞌眼瞓 磨石壆倒地翻滾

車Cam片主：睇到都覺得痛 揸車每分每秒都要打醒十二分精神，長時間揸車更加費盡心神，有時太攰記得要抖一抖！有網民昨日凌晨在社交平台分享一段「車Cam」影片，片中見到一名駕駛「綿羊仔」電單車的鐵騎士，在獅子山隧道行駛期間，懷疑失神或「瞌眼瞓」撞上石壆，最終人仰車翻，六旬鐵騎士手腳受傷送院。目擊上述情況的「車Cam」片主亦直言：「睇到都覺得痛！」

事發前日早上10時許，有關「車Cam」影片長約18秒，綿羊仔初時正常行駛，不過數秒後車輛雖然維持正常車速，惟不斷向左邊石壆靠近，最終連人帶車撞上石壆，更一度與石壆擦撞約3秒。鐵騎士其後如夢初醒及企圖救車，但一切已救得太遲，在連番擦撞下，線羊仔最終左右搖擺後而人車分離。鐵騎士翻倒在地，而綿羊仔亦越過鄰線翻側。

6旬漢手腳受傷送院 意外後，姓陳（60歲）鐵騎士手腳受傷，需要送院治療，綿羊仔亦有損毀，由拖車拖走維修。有網民看畢影片後，推測司機因瞌眼瞓而肇禍，留言指「瞓咗覺？」、「如果係因為工作而攰，情有可原」，亦有人建議事主「休息多啲啦，唔夠瞓揸車揸乜車都危險」、「切忌疲勞駕駛」。

電單車司機甩拖衝燈 此外，前日網上也流傳另一段約29秒的「車Cam」片，顯示上周五上午約11時26分，在將軍澳至善街播道書院前一段路，錄片車輛前方一名踢拖、穿灰色短褲及黑風褸鐵騎士，在交通燈號轉綠燈後開車時，左腳拖鞋突然脫落。他遂停車扭頭查看，並「滋悠淡定」用雙腳褪車穿回拖鞋，但當再度開車時綠燈轉眼變成紅燈，不過該鐵騎士卻視若無睹，徑直衝燈掟彎離去。

根據運輸署資料，駕駛電單車時，駕駛者及乘客均須佩戴認可的安全頭盔，並且把頭盔扣緊。所穿裝束應顯眼及在發生意外時提供保護。即使在炎熱天氣下駕駛電單車或機動三輪車，也不宜穿着短褲或短袖衣服，因為一旦發生意外而跌倒或滑倒在地上時，皮膚便得不到保護。另應經常戴上手套及堅固耐用的鞋或靴。根據《道路交通（違例駕駛記分）條例》，司機若不遵守交通燈號，可因違例駕駛而記5分，初犯可被罰款5,000元及監禁3個月；再犯更可被罰款港幣一萬元及監禁6個月。