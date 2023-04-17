二級歷史建築遺址遭二次開墾 斜坡倒水泥 去植被變爛地

【本報訊】政府保育不力，非法開墾破壞歷史建築不絕。位於油塘的二級歷史建築魔鬼山軍事設施，本報曾作多次跟進報道，揭發遺址因政府冷待被違法開墾。近日有環保團體再發現，非法開墾活動未停止，去年本報揭發近歌賦炮台旁邊的斜坡被傾倒水泥「夷為平地」，同一位置近日「二次進化」，再被大規模剷去植被，變成爛地；而在山頂的碉堡約百米以外亦被非法開墾種植，位置屬遺址範圍內。有學者批評政府保育歷史建築不力，保育思維過時，建議由區議會或非牟利機構主導，與民共享再活化保育歷史建築。

魔鬼山軍事設施遭非法種植 本報曾於去年揭發魔鬼山軍事設施遭人非法開墾，近歌賦炮台旁邊的斜坡被闢作「觀景台」；又有鐵管搭建而成的簡陋棚架。環保團體長春社近日表示，有行山人士發現該「觀景台」植被遭剷除，據高空航拍圖所示場內有耕種工具；而在山頂碉堡約100米以外更有人開墾種植，部分開墾範圍有黑色帆布，規模達百多平方呎。

前香港大學建築保育副教授李浩然表示，現時非法開墾破壞歷史建築愈趨猖狂，反映政府「搞唔掂」，無力管理，管理歷史建築思維過時，認為政府應有新思維，參考外國的「文物共保」概念，由政府與市民共同負責管理古蹟文物共享資源，建議可由區議會或非牟利機構參與，與市民一同保育管理。

地政總署回覆表示，西貢地政處曾於去年12月在事涉政府土地完成土地管制及清理行動，於本年初發現該政府土地再被非法佔用，處方已採取土地管制行動；近日到事涉政府土地視察，並未發現有非法開墾活動。