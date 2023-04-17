發展局亡羊補牢 按地勢選擇植物栽種

【本報訊】過去10年間，港府已種植約500萬棵樹及超過6,200萬棵灌木和其他植物，但本港雨季和風季將至，防止樹木倒塌至關重要。發展局局長甯漢豪昨日在網誌「局長隨筆」指，當局會選擇合適的植物品種在適當的地點種植，例如在海邊的地方種植，需選擇能夠抗風、抗鹽的植物，如細葉欖仁。她又指，如有需要，亦會使用深入檢查的儀器，例如微鑽探和聲波斷層掃描儀等，以協助檢查樹木內部情況。試行利用聲納裝置來偵測一些樹木根部生長的範圍，以作樹木風險評估的參考。

樹木老化 隱患上升 綠化、園境及樹木管理組的樹木管理主任梁芷茵表示，香港在早期植林時，為了防止水土流失，引入了一些外來樹木物種，例如台灣相思。儘管台灣相思有助提高山坡的穩定性，但隨着這些樹木開始老化，其安全隱患亦相應上升。樹木管理部門適時推行優化措施，以合適原生植物替代，既能保障公眾安全，也能增加生物多樣性。

局方又指，各樹木管理部門除日常護理外，每年還會按照《樹木風險評估及管理安排指引》，在風雨季節前檢查人流車流較高地區的樹木及採取適當的風險緩減措施，例如移除枯枝、修剪樹木、治理病蟲害、以鋼索穩固樹木等。局方指，現已更新《指引》，包括要求部門更好地應用科技協助檢查和管理樹木，加強執行風險緩減措施和增加樹木風險評估的審核。發展局補充指，現正安排顧問進行研究，參考海外經驗，以釐定路旁樹木合適性及可持續性的準則。