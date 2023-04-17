樹木管理青黃不接 風再起時冧塌高危

註冊制度無助吸新血 培訓乏問津 近日本港天氣開始炎熱且時有大雨，夏季將至，又見颱風來襲，早前天文台就預料6月踏入「風季」，今年更料有4至7個熱帶氣旋襲港，甚至11月都有機會打風。大風大雨直接增加樹木的倒塌風險，惟本港樹木多，樹木管理人才卻一直欠奉，不僅是涉及較高專業範疇的樹藝師，以至「落手落腳」去檢查及管理的前線人員均見不足，甚至呈青黃不接之像。有行內人士更批評當局聘用前線人員情況不切實際，要求當局更加務實地提升入職條件，如要求入職者須持有樹藝園藝等相關樹木管理證書或文憑，才能吸納人才，提升政府樹木管理工作效能﹗

發展局早前回覆立法會特別財委會議員質詢時稱，去年錄得20宗涉及傷亡的樹木意外，按年急升逾五成，是近3年來最多；涉及車輛、建築物等損毀個案亦增加約6.3%。另外，當局的數據亦披露，平均每名管理樹木的政府人員要打理3,084棵樹木；其中建築署的人手比例最失衡，每人要管理的樹木逾2.8萬棵。事實上現時有9個政府部門有相關樹木管理員職位，其中康文署涉及專職管理樹木員工的人數最多，共有263人，其次是漁農自然護理署87人；兩署人員職責範圍內須管理的樹木分別是554,100棵及30,900棵。

首年招生情況不理想 為應對樹木管理情況，提升樹木保育檢查的質素，發展局曾於2020年12月推出樹木管理人員註冊制度，目的是鼓勵合資格的在職從業員，註冊成為五個類別的樹木管理人員，包括樹藝師、樹木風險評估員、樹木工作監督、攀樹員及鏈鋸操作員，以進行較多層次的管理工作；惟事實上現況僅是「塘水滾塘魚」，未能為行內增加新血；及至翌年才推出與樹藝師相關的「學習資助計劃」，惟培訓需時，根據資料顯示樹藝師見習生的訓練期為3年，首批樹藝師見習生最快要到今年下旬才完成培訓；而截至今年1月中，僅有9名攀樹員見習生完成培訓，並將陸續考取攀樹員專業資格。

面對樹木管理的專業人才不足，議員林振昇直言現時人才培訓僅是「起步點」，他舉例指教育局早前常規化與園藝、樹藝相關課程，惟首年的招生情況似乎不太理想。根據立法會文件顯示，在培育人才的指定專業/界別課程資助計劃下，THEi的園藝樹藝及園境課程，整體提供了115個學額，卻僅得48人入讀。

工會盼提升專業資格 身兼港九勞工社團聯會（勞聯）主席的林振昇指出，現時如樹藝師等樹木管理工種之社會認受性，仍未算高，而招生情況未見踴躍正是反映現況。因此勞聯轄下屬會、政府樹藝主管人員總工會提出，要求政府部門在聘用時必須要持有樹藝、園藝及樹木管理等相關證書或文憑，目的是提升「專業資格」形象之餘，讓新血對就業前景更有信心，才能令政府樹木管理工作有效地提升。

以往每逢打風落雨過去，本港不時出現塌樹情況，需要樹木管理人員清理。 林振昇