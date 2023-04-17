醫健：藥到病除：益生菌效果及補充方法

益生菌是指有益於腸道健康的微生物，通常是乳酸菌和雙歧桿菌。這些菌群可以幫助我們的消化系統保持平衡，並且還能增強我們的免疫系統。儘管我們的腸道中自然存在益生菌，但是現代生活方式、環境污染、飲食習慣的改變等因素都會破壞腸道菌群的平衡。因此，補充益生菌可以起到調節腸道菌群、促進健康的作用。

抗生素治療常常會破壞腸道中的正常菌群，導致腸道菌群失衡和其他消化問題。而益生菌補充劑在抗生素治療後的恢復期間是其中一個紓緩方案。研究表明，益生菌可以減輕抗生素導致的腹瀉和其他腸道不適症狀，也可在恢復期間更快地恢復了正常的腸道菌群。通常建議抗生素與益生菌相隔開2至4個小時服用，來確保有效性。

益生菌可以通過飲食或食品補充劑來獲得。在飲食方面，一些富含益生菌的食品包括酸奶、酸奶飲料、酸奶冰淇淋、乳酪、酸菜、酸豆漿、發酵豆腐等。此外，市場上也有很多益生菌補充劑可以選擇。但是，選擇正確的益生菌補充劑並不是一件容易的事情，品牌和成分亦都琳琅滿目。

不同類型的益生菌對不同的人群有不同的效果，有些可以調節腸道菌群、增強免疫力、促進消化系統健康。益生菌對腸道健康非常重要，但選擇正確的益生菌補充劑同樣重要。因此建議在選擇時諮詢藥劑師或醫生。

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