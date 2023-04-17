明日倘未有不反對通知書 勞聯五一不遊行

【本報訊】過去五一勞動節，不少勞工團體都會舉辦遊行，表達打工仔訴求。港九勞工社團聯會早前向當局申請五一前遊行，惟至今仍未獲批出不反對通知書，勞聯指若然執法部門在明日仍未批出不反對通知書將會撤回申請。據悉，工聯會最快亦會在本周內公布五一遊行的消息。

勞聯早前曾向執法部門申請於本月29日在太子一帶進行遊行，身兼勞聯主席的議員林振昇透露，執法部門目前仍未通知該會遊行安排，稱「早幾日」見未有消息曾致電當局查詢，但對方未有確實回覆安排，亦未有提出「反建議」。他指如果執法部門在周二後未有回覆，將會撤回遊行，而五一的慶祝活動或會轉為以請願、記者會或嘉年華等形式舉辦。

林振昇又稱，假若無法舉辦遊行「有啲可惜」，又認為遊行自2019年後被「污名化」，指以往勞聯舉辦遊行除爭取勞工訴求外，亦有工友「一家大細上街」，形式類似嘉年華。

工聯會最快本周公布活動詳情 此外，工聯會亦經常在五一舉行遊行，而身兼工聯會會長吳秋北早前亦曾多番表示，仍在評估是否復辦遊行，又認為表達訴求有多種形式，遊行並非唯一方式。據了解，工聯會內部仍未正式討論事件，但有工會中人研判最快本周內公布五一活動詳情，又預計不會直接公布會否舉辦遊行，而是會公布五一慶祝活動安排。