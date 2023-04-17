國手駐校教小學生羽毛球 成績驕人

【本報訊】與國家隊運動員切磋球技相信為眾多學生運動員的心願，而將軍澳有小學於20多年前便聘得中國羽毛球國家隊前運動員加盟，指導學生打羽毛球，至今培育出兩位港隊成員，亦令分別患有心臟病及肢體運動不協調的學生感受到羽毛球的樂趣。

位於將軍澳的順德聯誼總會梁潔華小學看似平平無奇的學校，但內裏已具「名師」進駐。學校自1998年引入中國羽毛球國家隊前運動員鍾海玉，指導學生的羽毛球，後來亦聘得鍾海玉的妹妹鍾海翠和弟弟，組成羽毛球精英培訓團隊。

學生克服先天問題享受樂趣 鍾海玉分享在20多年的培訓中，遇到不少有潛質的運動員，至今已有兩名學生范嘉茵和呂樂樂成功入選港隊。但令她有深刻印象的學生，是患有先天心臟病的周俊昇，以及有肢體運動不協調舊生林沁儀。

鍾海玉稱，就讀小六的周俊昇，幼時曾進行心臟手術，猶記周俊昇要求參加羽毛球訓練時，擔心其體能不濟，拒絕其加入，但周的決心，並承諾會好好看顧身體，便准其加入訓練，「他的體能不能與一般同學看齊，但進行羽毛球活動亦游刃有餘。」

而另一位已升讀中學的林沁儀，更是有肢體運動不協調，訓練時較其他人要努力百倍，達致在打羽毛球時能手腳協調。鍾透露，林沁儀升讀中學後是該校的校隊成員，仍然心繫羽毛球運動。

該小學提到，鍾海玉成為學校羽毛球教練後，制訂有系統的培訓制度，令校隊於區內團體賽自20多年來均打入三甲，更曾經連續7年取得男子和女子團體賽冠軍；而該校校隊在剛結束的西貢區小學校際羽毛球比賽中，成功衞冕男子團體冠軍及女子團體冠軍。