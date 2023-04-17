假身份實名登記電話卡 拘4人包括外傭

【本報訊】電話卡實名制在今年2月24日全面實施後，執法部門首破用虛假身份登記電話卡圖利的犯罪集團。根據調查，自去年3月起，有犯罪集團收購大量電話SIM卡，透過電腦及俗稱「貓池」的電話卡數據機連接網上中介平台，提供代收一次性密碼服務，從而協助他人開立社交平台帳戶，用作網絡騙案用途。待相關實名制推行後，該集團陸續利用假身份證資料，實名認證至少7,387張SIM卡，期間會同時將數十甚至數百張SIM卡插入「貓池」，提升操作效率。

執法部門在本月初收到線報，經深入調查後，鎖定4名集團成員身份，前日搜查位於長沙灣及秀茂坪的工廈和住宅單位，以涉嫌「使用虛假文書」拘捕3名分別姓黃（28歲）、姓潘（26歲）及姓馮（24歲）的無業男子，另以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名35歲印尼籍女傭，當場檢獲95部「貓池」、29部電腦、7部手機、一部路由器及約65,000張SIM卡。4人現正被扣留調查。

用作網購騙案 據了解，被捕人士有至少兩男為集團骨幹成員，負責購買大量SIM卡等工作；涉案女傭則涉及其中一宗網上購物騙案，相信曾經在社交平台與受害人溝通。調查人員表示，犯罪集團通過提供上述服務，估計可從每張SIM卡賺取10至20元利潤，而有關電話號碼已被詐騙集團利用，至少涉及3宗發生於元朗、柴灣及長沙灣的網購騙案，涉案金額共約16,400元。

執法部門相信今次瓦解該個集團，能夠有效阻止同類罪行進一步在本港發生，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。