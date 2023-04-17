兩青年委員會成立 三分一屬自薦

【本報訊】去年發表的《施政報告》指將加強青年參與公共事務，民政事務總署於本月10日在全港18區成立「地區青年社區建設委員會」及「地區青年發展及公民教育委員會」，當中三分之二由政府委任，三分之一則由政府透過民政總署推出的青年自薦計劃甄選，共有約330名青年人透過自薦成為兩個委員會的委員。

「地區青年社區建設委員會」主要工作是為特定地區工程或其他項目提供意見；「地區青年發展及公民教育委員會」則將現有的地區青年活動委員會及地區公民教育委員會重組，政府於本年初邀請青年自薦參與計劃，共收到1,100份申請，後由各區民政事務處成立評審委員會考慮自薦的申請，共有約330名青年人透過自薦成為兩個委員會的委員，佔委員的三分之一，而餘下三分之二為政府委任，任期至2025年3月31日。

傳委任名額為派餅形式 但有消息指，政府委任名額屬「派餅」形式，有部分因派不到3會的名額便轉為委任上述兩個委員會。而上述兩個委員會的成員亦有不少具政黨背景及落選區議員，例如元朗前區議員劉桂容，2019年落選觀塘區議員的張琪騰及落選離島區議員的周元谷等。