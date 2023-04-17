地區三會乏青年 政府提倡無兌現

今屆政府着重提倡青年參與地區事務同議政參政能力，而青年委員自薦計劃也是今屆政府所推行的青年發展重點措施之一，惟政府書面回覆議員就預算案的提問，顯示地區3會即分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會的18至35歲青年委員所佔的比率極低，多個地區甚至是百分之0，即沒有青年委員，由於3會不設青年自薦名額，而有議員指政府新設「地區青年社區建設委員會」設自薦名額，但比例也只佔三分之一；亦有議員認為3會的青年比例反映政府政策和實際沒有一致性，「口惠而不實」、「講一套做一套」。

泛民主派在2019年區議會選舉大勝，惟隨着區議會辭職潮後，大量區議員流失致使區議會形同停擺，政府更形容區議會是殘缺不全，甚至削去撥款權，更不停強調會加強與分區委員會等溝通。北區和大埔區亦於2021至22年度開始設立分區委員會，3會亦是香港選舉委員會的其中一個界別分組。3會角色變得更重要，但政府文件顯示，青年委員佔比極低。以2020至21年度為例，灣仔區的3會青年比例分別為8%、0%及0%，觀塘為9%、0%及6%，而2021至22年度，3會的18區平均青年委員佔比為9.7%、7.8%及11.7%。

議員指講一套做一套 3會不設青年自薦名額，全部委員均由政府委任。議員梁熙指今屆政府新設「地區青年社區建設委員會」，希望視為3會以外的第4個重要地區組織，政府也會透過申請自薦計劃的簡歷人才池中揀選委任3會成員，惟實際比例未知。身兼青年發展委員會副主席的議員梁毓偉認同3會可以讓更多青年人參與，同時指政府當務之急需要解決如何幫青年人融入體制之中，亦希望可以盡快看到青年人參政議政的質量。

針對3會青年比例極低，社福界議員狄志遠認為反映政府政策和實際沒有一致性，是「口惠而不實」且「講一套做一套」，他指青年人最為熟悉當區事務，認為三會的青年比例應在15%至20%之間，亦不應局限某部分人，務求讓三會有廣泛性。記者曾卓琳

梁熙希望新設的「地區青年社區建設委員會」成為第4個重要地區組織。 狄志遠認為3會的青年委員比例應在15%至20%之間。 3個地區委員會青年參與率低