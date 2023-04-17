惡臭難當 屯門河年中訂水質改善方案

【本報訊】屯門河上游河道經常傳出惡臭，政府研究活化河道多年來仍未解決「垃圾河」問題。就區議員近日反映居民飽受困擾，政府指，渠務署過去一年適時為屯門河由杯渡路開始的上游河段進行清淤工作，以確保河道運作正常及保持排洪能力。該署亦已完成活化屯門河中段的技術可行性研究，預計今年中展開下一階段的勘察研究，包括制訂水質改善及活化方案。

上游污水渠工程明年完成 政府又指，已持續進行多項措施改善屯門河水質，包括分階段為上游各鄉郊村落規劃公共污水渠。當中，藍地、福亨村上、虎地下村、麒麟圍、部分屯子圍及部分青磚圍的污水渠接駁工程已完成；福亨村下、紫田村、寶塘下及小坑村的污水渠工程正進行中，預計將於明年完成。

該區區議員指，屯門河過往一直被指淤泥積聚，水質有待改善，而於近蔡意橋及上游河道更經常傳出異味，影響環境衞生，河道環境亦欠佳。就此建議政府採取相應改善措施，包括加強監察及改善河道水質、增加淤泥清理工作等；在河道兩旁適當位置增加綠化、增設觀景台、行人棧道等觀景設施，以提高居民生活質素和河道環境美觀程度。