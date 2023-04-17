過渡屋順庭居供申請 132單位最快6月入伙

【本報訊】基督教家庭服務中心首個社會房屋項目長沙灣「順庭居」已接受申請，為基層家庭改善住屋環境。「順庭居」提供共132個包括一人、二人、4人、5人及無障礙單位，租金介乎2,300至5,500元，已輪候公屋3年或以上，或有真正住屋需要的家庭可於本月22日中午12時前遞交申請，預計最快可於今年6月入伙。

2人單位月租3300元 「順庭居」鄰近荔枝角港鐵站，提供最多的是二人單位，共有105伙，實用面積131平方呎，每月租金為3,300元；其次為4人單位，共有19伙，實用面積248平方呎，月租4,900元。而綜援戶將按綜援租金津貼的最高金額訂定。

以上單位均提供獨立洗手間、煮食空間、抽氣扇及熱水爐等設備，已輪候公屋3年或以上，或有真正住屋需要的家庭可遞交申請。市民可瀏覽基督教家庭服務中心網頁了解詳情及下載申請表格，並於申請期內透過網上表格、電郵、郵寄或親身遞交申請表，申請費用全免。主辦單位將於4月下旬起進行審核及面見申請人。