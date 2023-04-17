律敦治再增一人中新冠 80歲病翁確診需隔離

【本報訊】律敦治醫院前日一個老人科男病房出現新冠病毒組群感染，院方昨日公布，該病房再有一名80歲病人出現呼吸道感染徵狀，經測試顯示確診新冠，該病人現正接受隔離治療，情況穩定。連同該名病人，該群組現有9人染疫。

涉事病房已暫停接收新症及探訪安排。院方已根據既定指引加強感染控制措施，並會繼續緊密監察該病房病人的情況。有關個案已呈報醫院管理局及衞生防護中心作出跟進。

昨添232核酸確診 2疫歿 另外，衞生署衞生防護中心在同心抗疫網站公布，昨日新增232宗化驗所驗出確診的核酸個案，另有兩人離世與新冠病毒有關。衞生防護中心由1月底起不再透過新聞稿公布每日新增個案，僅於政府疫情專題網站每日更新數據。累計由1月30日起，化驗所核酸檢測確診數字共有10,759宗，而累計相關死亡個案則有159宗。

網站提醒，上述數據不代表全港所有新冠病毒病個案，而死亡數字亦只涵蓋在首次確診樣本收集日期28日內死亡、死因經初步分析後可能與新冠病毒有關的個案。