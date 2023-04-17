機管局預留14萬張機票贈內地客

【本報訊】內地旅客為本港旅遊業重要客源之一，為吸引更多內地旅客來港玩樂消費，刺激本地旅業進一步復甦，香港機場管理局將「飛遇世界鉅賞」機票送贈計劃推展至內地，更在昨日於上海進行相關推廣活動，該局即場送出逾百張機票，並透過3個網上直播平台對全國進行現場活動直播。

赴上海推廣 即場送逾百張 機管局行政總裁林天福在主持活動時指出，為讓內地旅客了解到香港的航空交通已經恢復，是次活動目的是冀讓香港國際機場成為內地旅客的首選出行機場。林稱，透過現場遊戲活動，局方即場送出超過100張機票，並透過3個網上直播平台對全國進行現場活動直播，又邀請了多位網紅、KOL分享他們在香港機場的體驗，期望吸引上海及周邊城市，以至更多內地居民對香港國際機場的關注。

林天福續指，內地旅客都是訪港旅客的重要組成部分，因此已預留14萬張機票予內地旅客，吸引他們到香港旅遊觀光消費。此外，機管局亦於同日在上海舉行傳媒發布會，向超過30家上海及周邊地區的傳媒，介紹機票送贈活動的詳情，同時介紹現時機場的各項新設施，以及未來發展的願景。