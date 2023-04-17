搶包山訓練日展開 參賽者須完成

【本報訊】闊別3年的長洲「搶包山比賽」終於能在今年復辦，決賽訂於5月26日在北帝廟遊樂場足球場上演！康文署昨於比賽場地舉行訓練開放日，所有參賽者必須完成有關訓練，方可參加於本月30日舉行的「搶包山選拔賽」。署方表示，今年共有200人參賽，創下歷年之最，有134名男隊員和66名女隊員，年齡介乎19至72歲。有攀登教練認為，今年選手大多數體能較差。

包山王中王感體力變差 攀山及攀登總會教練廖嘉華指，若選手多參賽，可摸索到進步的條件。被譽為「包山王中王」的9屆「包山王」得主郭嘉明直言，事隔3年再參賽感到自己體力變差，亦對包山架感到陌生，但平日亦有健身及跑步鍛煉耐力，對衞冕冠軍抱持平常心，只希望盡力突破自己。郭又指，樂見愈來愈多人加入這項運動，將長洲搶包山的文化發揚下去。

女子組方面，2019年冠軍龔子珊及過往多次奪冠的黃嘉欣亦有參賽。龔子珊稱，過往3年不停鍛煉長跑和攀岩，認為比賽人數增加是推廣運動的好時機，不擔心競爭加大。黃嘉欣則指，要打破外界對女生的印象，展示女性的運動力量。