港三大科技展 吸引全球逾6.6萬名買家

【本報訊】港府與香港貿易發展局合辦的首屆「香港國際創科展（InnoEX）」，連同由香港貿發局主辦的「香港春季電子產品展」及「香港國際春季燈飾展」合共吸引逾6.6萬名來自包括中國內地、東盟、日韓、台灣、美國等在內約160個國家及地區的買家參觀和洽商。大會委託獨立調查機構在展會期間訪問了超過1,000名參展商及買家，大部分受訪者對未來的業務發展和銷售情況抱持樂觀態度。

75%受訪者料銷情年內增加 調查顯示，參加香港國際創科展的受訪者中，有75%認為整體銷情會在未來半年至一年內增加；有86%受訪者則預期，其整體銷售額會在未來一至兩年上升。香港創科發展方興未艾，受訪者認為香港創科界的優勢在於擁有高素質和多元文化的人才庫（26%）、富創意的科技方案（25%）、具有聯繫環球與中國內地的獨特優勢（21%）。

此外，不少公司亦表明會致力拓展新興市場，當中38%受訪本地參展商稱正嘗試或計劃開拓東盟國家；有31%計劃開拓大灣區城市，當中89%對成功開拓有關市場感到樂觀；還有21%表示正在拓展中國內地大灣區以外的城市。

三大科技展透過結合實體和網上展覽的「展覽+」融合模式舉行，環球展商、業界人士和買家可透過「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行洽商，直至本月22日。而截至目前，三大科技展合共安排了超過3,000場商貿會議。香港貿發局副總裁張淑芬指，三大科技展匯聚了近3,000家、來自20個國家及地區的展商。