調查指逾半小型企業 今年擬增聘人手

【本報訊】疫後營商狀況反彈，雖令更多本港小型企業預計今年實現業務增長，惟有調查發現超過九成小型企業計劃需尋求如銀行和政府資助等外部資金，來解決融資問題，財務穩健情況未必理想。惟對本港打工仔來說仍有「小確幸」消息，因有逾半受訪企業打算今年增聘人手，想轉「好工」的話就要把握機會。

逾九成需尋融資 澳洲會計師公會昨公布最新的「亞太區小型企業調查」年度調查訪問，成功訪問亞太區11個市場4,280家小型企業，包括312家來自香港。結果顯示66%本地小企業預計今年將實現業務增長，數據更創2011年以來新高；而58%受訪企業料今年會增聘人手，高於去年的26%。

然而在調查中發現，有超過九成小型企業計劃尋求如銀行和政府資助等外部資金，來解決融資問題。有74%的企業表示，去年曾從銀行和政府得到資助。

雖然企業渴求增聘人手，惟公會指市場對人才的搶奪愈趨激烈，指許多企業或將需要依靠科技來解決人才短缺問題，對此有逾六成受訪企業表示認同。其中，數據顯示香港小型企業去年的網絡銷售收入顯著增長，當中78%的受訪者從電商渠道獲取的收入超過一成，較2021年上升25個百分點；另有84%的企業通過電子支付科技，獲超過一成銷售額，高於2021年的59%，及逾六成受訪者表示其在科技方面的投資，提高盈利能力。公會大中華區分會中小企委員會副主席梁迪峰直言：「電子消費券計劃是促進數碼轉型的主要動力。」

該會大中華區分會副會長葉耘開表示，通關加上經濟復甦，令高達74%的受訪香港小型企業預期海外銷售增長，創下本年度調查自2009年開始以來最高紀錄的同時，亦遠超所有受訪的亞太區市場；而部分小型企業更稱業務情況已回復至疫情前的水平，加上預料今年前景明朗，令65%的受訪者預計本地經濟會增長。