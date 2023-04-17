屯院手術途中 吊臂膠殼鬆脫

公立醫院高處墮物爆不停 近期本港公立醫院內事故頻頻，冧天花墮石屎設備故障等接二連三發生，情況令市民憂慮。本報接獲報料指，屯門醫院前日（15日）中午於手術進行期間，發生懸掛儀器吊臂塑膠外殼鬆脫事故。屯門醫院昨回覆本報表示確認有此事發生，指事件中沒有病人或職員受傷，亦沒有影響手術進度；又指院方十分關注事件，已即時安排檢查及維修有關吊臂，院方並正深入調查塑膠外殼鬆脫的原因。

屯門醫院的一間手術室一組懸掛儀器吊臂，在上周六中午正在進行手術期間，有塑膠外殼鬆脫。院方指，涉事塑膠外殼長約16厘米，闊約12厘米，覆蓋吊臂的轉接位，塑膠外殼鬆脫後被卡在吊臂的轉接位中，並沒有掉落地上，手術室對上樓層當時亦正進行裝修拆卸工程。

院方指無人受傷 院方又稱，該儀器吊臂於今年2月完成年度檢查，當時未有發現任何異常。為謹慎起見，院方已安排檢查其他手術室的吊臂系統，沒有發現任何異常情況。至於涉事的吊臂昨日已完成維修，並已透過早期事故通報系統，向醫管局總辦事處報告事件，院方指會嚴肅跟進事件，確保病人及員工的安全。

翻查資料，屯門醫院近期事故多多，該院上月公布兩宗醫院設施安全事故，包括上月底曾有假天花掉落，以及防火門鬆脫；而在上月初，該院被服房的辦公室亦有假天花塌下及嚴重漏水，滲出的污水或會污染被服。此外，該院亦被揭早在去年5月底，其放射治療大樓地下低層男洗手間，亦曾發生部分假天花脫落的事件，院方調查後指屬假天花老化鬆脫，不涉樓宇結構安全，已於去年6月完成維修，並向醫管局呈報。