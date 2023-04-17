半額消費券自動到帳 離港內地人網上炫耀

【本報訊】昨日派發的新一期首輪電子消費券，香港永久性居民及新來港人士會獲發3,000元，而透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士會獲發1,500元。政府嚴格審查移民或不合資格港人，早前取消8萬人資格，然而昨日卻有不少在港已離職及畢業，並長居內地的網民炫耀1,500元消費券「默默到帳」，直言「太愛港府」，引起香港市民口誅筆伐，狠批政府嚴己寬人，浪費公帑。

港人不滿 批政府浪費公帑 政府在港人領取消費券資格上嚴格把關，一度取消25萬人資格，其後有17萬人覆核成功，最終約8萬人被取消資格，為庫房節省4億元。但昨日卻有IP位置（網際網路協定位置）為北京，相信曾在港工作的內地人在微博發貼，並截圖顯示他收到香港政府入帳1,500元到他的支付寶香港（AlipayHK）戶口，更指「我都已經從HK離職了，都沒有申請，還有消費券，如果是真的太愛港府了，就喜歡這種拿錢砸民眾的港府」。

另有內地網民上載圖片，指他同樣收到消費券，「我都畢業這麼久消費券還有我的份，怎能叫我不愛你。」本報亦收到市民舉報，指有內地人離港後收到最新一期消費券，該網民又聲稱上次消費券賣掉的錢已經所餘無幾，今次再派有如天降巨款云云，質疑有人將消費券兌成現金，批評當局仍懵然不知。

雖然有內地人收到金額，惟消費券只可用於本地消費，不可以兌現或作其他用途。換言之，這筆金額或可吸引他們來港旅行兼消費，而不少身處上海、北京、福建及山東等地的內地網民，部分表示因應消費券發放考慮來港消費，亦算刺激香港消費市道。

翻查資料，港府早前提及估計約有10萬人可領取半額消費券，涉及2.5億元公帑。政府發言人回覆，會在7月16日向所有合資格市民發放第二期消費券，屆時會為所有現有及新登記人進行資格審核，只有符合資格的登記人才會獲發第二期消費券。