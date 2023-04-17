市道未見好轉 酒樓稱生意僅微升3%

【本報訊】2023年首期消費券昨發放，有家電店負責人表示，已提前增加貨量及安排人手，以配合消費券推出，又透露因現時市民可外遊及毋須戴口罩，故相機及電子護膚儀器需求大增。有酒樓指出，若與一般周末及周日比較，昨生意僅多了3至5%。

家電店負責人姜先生指出，分店人流量與上周相比增加至少五成，期望銷售額可較去年同期增加兩至三成左右。他又透露，留意到今期市民的消費模式和往年不同，因以往受新冠疫情影響，市民大多會選購電視或遊戲機等消閒貨品，惟隨着本港恢復通關及取消口罩令，令相機及電子護膚儀器等銷售額急升。

至於飲食及旅遊業方面，旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，若與一般周末、周日比較，昨生意僅多了3至5%，屬預期之內，他又提到，疫情期間派發消費券能帶動至少10%的生意，而今次派券與以往「無得比」，因市民生活復常，消費券寧用作其他類型消費，不必來酒樓食大餐。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯則表示，昨日食肆的客流量較多，不少食客願意「加碟菜、加個糖水」，相信對飲食業界有5%至8%的生意增長。

旅遊業：近日查詢稍增 縱橫遊執行董事袁振寧則稱，最近兩天多了與消費券有關的查詢，包括問及能否用消費券付款等。他提到，5月至6月為旅遊淡季，團費回穩，5日4晚的南韓賞花團只需約3,000元，較日本團9,000元起，便宜逾一半，相信能吸引部分有假放的市民旅遊。

新鴻基地產執行董事馮秀炎預料，旗下商場4月至5月生意額及人流，會較去年同期升25%至30%。因港府派發消費券，加上全面通關後首個內地勞動節假期將至，料為零售餐飲市道帶來更多人流，相信以精品金飾及家用電器最受惠。

姜先生