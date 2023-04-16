龍七公：國家安全教育 認識發展基礎

昨天是「全民國家安全教育日」，各區都有國安教育活動。過去香港市民對於國家安全的認識一直不足，部分人甚至斷章取義，將國家安全只視同於國家政權安全，忽略（甚至故意忽視）國家安全對人民的重要性。但其實，安全是發展的基礎。

首先我們需要了解何謂國家安全，根據《中華人民共和國國家安全法》指出，國家安全是指國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展和國家其他重大利益相對處於沒有危險和不受內外威脅的狀態，以及保障持續安全狀態的能力。其五大要素分別為：以人民安全為宗旨（即是要堅持以民為本、以人為本），以政治安全為根本（即是要堅決維護國家主權不容侵犯，以及國家根本制度和最本質的特徵），以經濟安全為基礎（即是要確保經濟發展不受侵害，促進經濟持續健康發展），以軍事、科技、文化、社會安全為保障（即是要在這四方面安全領域，制訂並實施合適的策略和措施，以期能夠穩固基礎並提升應對和化解各項內在外在的安全風險和挑戰的能力），以促進國際安全為依託（即是在注重維護本土國家安全利益的同時，注重維護共同安全）。

直接影響個人生活 全民國家安全教育日從十多個重點領域說明國家安全，包括：政治、國土、軍事、經濟、文化、社會、科技、網絡、生態、資源、核、海外利益、生物、太空、深海和極地安全。這些例子可在全民國家安全教育日官方網站找到，筆者就不一一介紹了。除了黑暴事件，其實我們生活中仍持續面對不同的國家安全問題而直接影響了我們每個人的生活。

筆者試從近年一些事件舉例。在資源安全上，美國為首的北約長期罔顧國際政治權力平衡和過去的外交承諾，不斷滲透和東擴，造成俄烏戰爭，更牽動一場全球能源危機。而因香港兩間電力公司盲目附和西方的制裁措施，令我們的電費去年也節節上升！至於網絡安全，傳統會聯想黑客的攻擊，但近年台灣島上的「綠色恐怖」興起了「1450」網軍組織，透過有組織的網絡活動牽引輿論，甚至對目標人物和團體作抹黑毀謗、對政權作顛覆、對社會作破壞，以謊言造假進行「認知作戰」，但相信「1450」只是全球被扶植的親美政治勢力在網上破壞行為的冰山一角。

此外，過去3年的新冠疫情，也凸顯了生物安全的重要。俄烏戰爭期間，俄羅斯指控美國軍事部門在烏克蘭境內設立多所生物實驗室進行可疑的研究，事件令人擔心。而除了疾病，入侵物種對本地的生態和農業會造成嚴重影響。這些都提醒大家不能對生物國家安全掉以輕心。

國家安全是我們每個人的安全，而且是在我們身邊的安全。沒有安全的環境，就像過去幾年的香港，發展停滯。所以筆者鼓勵讀者多認識國家安全，一同守護我們的國家安全。