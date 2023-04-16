笑看天下：中國靠正確不靠資格

中國在世界舞台八面玲瓏，有賴於其外交政策，要言之，就是以誠待人。毛澤東曾說，「我們的同志不要靠老資格吃飯，要靠解決問題正確吃飯。靠正確，不靠資格。」呢，巴西總統盧拉訪問中國，國家主席習近平除了為佢舉行隆重歡迎儀式，更表示「將中巴關係置於外交優先位置」，中方願同巴方一道，開闢新時代中巴關係新未來，為地區乃至世界的和平穩定和繁榮發展發揮積極重要作用。

這絕非信口開河，而係有實際行動。盧拉訪華之際，巴西國營銀行獲中銀簽訂約96億港元融資協議。習近平同時指出，今年係中巴建立戰略夥伴關係30周年，明年將迎來兩國建交50周年，雙方要深挖農業、能源、基建、航空航天、科技創新等領域合作潛力，探索加強綠色經濟、數碼經濟、清潔能源等合作，歡迎更多巴西優質產品進入中國市場；中方也願意積極探討共建「一帶一路」，與巴西「再工業化」戰略對接。

事實上，中國無論對非洲、對阿拉伯國家等，都以誠待之，靠的就是正確，不靠資格！中國從不像山姆大叔一味要「美國優先」，一直以霸氣凌人，美國表現的就是「衷心無誠，盡出於偽」！如今，美國即使再登高一呼，唔聽佢支笛嘅國家愈來愈多！

過去一年多，沙特多次拒絕聽命美國總統拜登嘅增產遏油價要求，反而不斷減產石油，激到老美生蝦咁跳，上月底沙特內閣更批准一份備忘錄，承認該國喺上海合作組織嘅對話夥伴地位，加入呢個以中俄為首嘅陣營，明剃老美眼眉。隨着中國成功調停伊朗和沙特恢復外交關係，正籌劃沙特等6個海灣阿拉伯國家與伊朗嘅峰會，北京將締造中東新秩序，老美只有恨得牙癢癢！