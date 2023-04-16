仗義執言：國安才能港安家安

昨日是《港區國安法》實施後第3個「全民國家安全教育日」，活動出席嘉賓包括港澳辦主任、特首等。國安法實施近3年，社會看似平靜，實則暗流湧動，亂的根源沒有根除，加上美國以港遏華的意圖，破壞香港繁榮穩定，維護國安成為重中之重。我們必須深刻反思並記住修例風波的慘痛教訓，加倍珍惜當前來之不易的好局面，必須徹底剷除顏色革命、港獨、黑暴孳生的土壤，香港才能避免重蹈覆轍。

在「一國兩制」下維護國安，難度之大是世所罕見的。國安是每個國家的重中之重，香港有機會成為破壞中國整體國家安全的基地，後果嚴重。備豫不虞，為國常道。港府需時刻警惕街頭暴力捲土重來，警惕軟對抗暗中作亂，警惕海外亂港活動倒灌香港。

國安才能港安，國安才能家安。保國家安全就是保「一國兩制」，就是保香港繁榮發展，就是保香港民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉，就是保所有外國和內地來香港投資者的利益。

反中亂港分子仍有死灰復燃之勢，然而香港在維護國安方面存在諸多掣肘，導致成為世界上維護國安薄弱的地方，政府應妥善有序推進《基本法》23條立法和打擊網上虛假資訊、規管網上籌款等的立法工作，完善香港本地法律，建立健全的執行機制和配套措施，為維護國家安全和香港的長期社會穩定，打下堅實的法律保障。

香港是國家的一員，是國家對外開放、連繫國際市場的主要門戶。不能保障香港安全，就會成為整體國家安全的隱患。維護國安人人有責！確保香港安全，不但有助保持本港長期繁榮穩定，也是香港對維護國家安全應盡的責任和義務。