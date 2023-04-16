龍吟虎嘯：中南海始終氣定神閒

中國對俄烏之戰置身事外，既不是直接參與方，也不是間接參與方，但置身事外不等於不受影響和施加影響，中國很清楚，俄烏之戰如果烏克蘭在美國西方支持下獲勝，俄羅斯會被大大削弱，那麼美國就可以騰出更大的力量打擊中國，就可以在「把台灣變成烏克蘭」上更加囂張、更加肆無忌憚，這對中國是大大不利的。因此，中國要在表面上保持中立，置身事外，實際上要通過自己的和平方案解決烏克蘭危機，停火談和。

俄烏戰事打到今天這個狀況，如果能夠停火談和，在俄羅斯完成了「特別軍事行動」和「烏克蘭四地已經公投入俄」的現實基礎上談判，那對俄羅斯大大有利，達到了普京要烏克蘭「去軍事化」、「去納粹化」和「中立化」的目的。經此一役，俄羅斯更強大了，美國削弱俄羅斯的圖謀徹底破產，這也是「中國方案」提出後，俄羅斯表示歡迎、美國極力反對的原因；這也顯示出中國實際上站在哪一邊。

美國現在是進退兩難，俄烏之戰的狀況遠沒達到它想要的結果。美國想「進」，就必須擴大戰事、加大對烏的軍援甚至「迂迴」參戰；然而，烏克蘭不中用，俄羅斯太硬，美國明白扭轉戰場敗局幾無可能，自己參戰又「絕無必要」，只會自招更大的損害和災禍。美國想「退」，又很不甘心，全球丟臉。

美國建立的「國際規則和秩序」已被俄羅斯飽以老拳打穿，內傷嚴重，在此狀況下被迫停戰將後患無窮，美國霸權必定瓦解，屆時中俄和新興國家聯手建立國際經貿、金融、貨幣、規則新秩序，美國想攔也攔不住。俄烏戰爭對美國而言，就是搬起石頭砸自己的腳，是美國衰落的轉折點。

其實，除了狂妄自負的拜登政府，全世界都明白，俄烏之戰不可能以俄羅斯失敗告終。中國尤其對俄羅斯這個「戰鬥民族」和對普京有信心。不管戰場形勢如何曲折複雜，中南海始終氣定神閒，擇機推出促進和談的中國方案。