政情：度假遊歐 黃偉鴻遇小偷
早前嘅復活長假期，唔少港人都選擇出門旅行。遠赴歐洲度假嘅香港品牌發展局副主席黃偉鴻，暢遊西西里島時遇上扒手，結果到警署報案，就無奈成為加插嘅行程。雖然載有數千歐元現金嘅銀包被竊，損失不可謂不慘重，然而護照幸保不失，都可算係不幸中嘅大幸。
西西里島失銀包
話說黃偉鴻抵達西西里島翌日，遊覽山城Taormina（陶爾米納），期間佢打開腰包取出手機拍下旖旎風光，殊不知此時突然遭人一撞，佢回頭見身旁有位女士面露歉意，於是無意深究，繼續四處遊覽。去到夜間，佢驚覺腰包內嘅銀包不翼而飛，不禁想起該位撞佢一下嘅女士，可惜距事發已經幾個鐘，對方早就逃之夭夭，惟有到警署報案，錄取口供文件以備旅遊保險理賠。
銀包被竊嘅黃偉鴻，其盤川係分兩批現金，而另一部分就存放喺酒店，儘管足夠應付餘下行程，但難免感到掃興。佢話幸好腰包裏面嘅護照未被竊取，否則就要走去羅馬辦理手續，非常麻煩。經過今次事件後，黃偉鴻話感到香港係最安全。
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