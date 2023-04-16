政情：度假遊歐 黃偉鴻遇小偷

西西里島失銀包

話說黃偉鴻抵達西西里島翌日，遊覽山城Taormina（陶爾米納），期間佢打開腰包取出手機拍下旖旎風光，殊不知此時突然遭人一撞，佢回頭見身旁有位女士面露歉意，於是無意深究，繼續四處遊覽。去到夜間，佢驚覺腰包內嘅銀包不翼而飛，不禁想起該位撞佢一下嘅女士，可惜距事發已經幾個鐘，對方早就逃之夭夭，惟有到警署報案，錄取口供文件以備旅遊保險理賠。