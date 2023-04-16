政情：入境事務學院開放日 與民同樂

體驗日常工作 近距離觀賞中式步操 作為香港其中一支紀律部隊，入境處人員嘅訓練都好嚴格，而位於屯門青山灣嘅入境事務學院，尋日就舉行開放日，吸引約2,700名市民到場參觀。參加者不但可近距離觀賞中式步操演示及樂隊表演，現場亦設有戰術及槍械訓練等攤位供市民體驗，入境處處長區嘉宏亦到場與民同樂。

為求令市民多方面咁了解入境處嘅日常運作，學院於開放日期間設置多個展覽及遊戲攤位，包括戰術及槍械訓練、教學資訊廊展覽、模擬訓練設施展示及最新的招聘資訊等。參加者亦可以近距離觀賞中式步操演示及樂隊表演；且有青山灣入境事務中心嘅緊急應變隊，向市民示範如何使用各種槍械同防暴裝備，處理中心可能會出現嘅緊急情況，展示入境處面對危急事件嘅應變能力。

處長亦到場 與少年領袖團交流 喺眾多展覽中，「模擬出入境大堂」及「模擬法庭」最受市民歡迎，參加者可親身體驗入境處人員嘅日常工作；場內又有以互動形式展示旅行證件鑑定技術、反恐工作、戰術裝備等。而處長區嘉宏亦有到場參觀展覽攤位，並親身體驗槍械遊戲；及後再同入境處青少年領袖團進行交流同合照。區嘉宏對於開放日有好多青少年到訪參觀感到高興，畢竟佢哋係社會未來發展嘅重要一員，期望大眾能給予年輕人更多支持。

首次前來參觀嘅關太表示，因兒子自細就對紀律部隊有濃厚興趣，故今次特意趁開放日攜一家大小前來，冀小朋友對政府部門嘅運作有更加深入嘅認識。而有意應徵入境處工作嘅張小姐，則專程前來參加開放日，她認為入境處工作能服務大眾，加上「人工高、福利好」，故是次特意前來了解工作內容，加強應徵嘅信心。