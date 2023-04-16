紅隧口撞的士 超跑司機拒「吹波波」被捕

【本報訊】前晚深夜約11時半，一輛掛上自訂車牌的林寶堅尼跑車，沿紅磡康莊道往紅隧方向行駛，當駛至近香港理工大學對開的紅磡海底隧道入口時，司機懷疑收掣不及，與一輛的士發生碰撞。

涉事兩車輕微損毀，分別停於快線及慢線，姓吳（61歲）的哥頸部扭傷，經初步治理後由救護車送院治理；姓陳（35歲）跑車男司機沒有受傷，但他身有酒氣，擾攘多時仍未能完成「吹波波」測試，涉嫌「未能提供酒精呼氣測試樣本」被捕及帶走扣查。執法部門經初步調查後，相信涉事跑車疑越線肇禍。

據了解，涉事跑車曾栽在沙田第一城的鎖車隊手上。去年11月17日，一名女子駕駛該輛跑車至沙田第一城，期間落車購買飲料時，據報在10秒內遭極速鎖車，當時身穿吊帶背心及短裙的女司機站在一旁，滿臉無奈，引來大批途人圍觀。

涉事跑車曾捲第一城鎖車風波 相關照片當日在網上流傳，網民除戲稱第一城鎖車隊的效率奇高外，亦把注意力轉移至性感打扮的女子身上。事後有人再貼出另一張較早時間的照片，顯示該女子站在另一名戴耳機、手持迷你咪高峰的白衣男子身旁，並面向一名手持錄影器材的男子，經好事之徒「起底」後，懷疑女子正在拍攝廣告。